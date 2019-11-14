طقس الغد: انخفاض كبير في الحرارة.. وأمطار واضطراب ملاحة​ (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائلًا للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 26

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 19 25

الإسكندرية 17 25

بلطيم 19 25

مطروح 19 24

السلوم 18 23

سيوة 13 24

بورسعيد 21 25

دمياط 20 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 25

العريش 16 26

رفح 15 26

رأس سدر 18 25

Advertisements

نخل 11 25

نويبع 23 27

طابا 19 26

كاترين 14 20

الطور 21 27

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 31

الفيوم 19 26

بنى سويف 19 26

المنيا 18 26

أسيوط 18 27

سوهاج 16 28

قنا 17 31

الأقصر 19 32

أسوان 19 33

أبوسمبل 18 33

الوادى الجديد 19 31

شلاتين 20 28

أبورماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 22 27