الأورمان: استقبال أطفال العيوب الخلقية وثقوب القلب لإجراء العمليات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، استعداد الجمعية لاستقبال جميع حالات الأطفال الذين يعانون من وجود عيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات ، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح مدير عام الأورمان - في بيان اليوم الخميس- أن الجمعية تواصل خلال شهر نوفمبر الجاري مبادرة "طمن قلبك" والتي أطلقتها بهدف دعم علاج مرضى القلب غير القادرين بمحافظة الشرقية ، لافتا إلى أن الجمعية خلال شهر نوفمبر الجاري ستقوم بعمل 32 عملية جراحية وقسطرة علاجية بتكلفة 960 ألف جنيه مجاناً تماماً بمحافظة الشرقية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة .

وأضاف أن فرع الجمعية بالشرقية - من خلال مبادرة "حياة كريمة" - سيقوم بعلاج مرضى القلب غير القادرين بالمجان من خلال التعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكافة الأعمار بجميع مراكز محافظة الشرقية ( فاقوس ، وأبو حماد ، و أبو كبير ، وأولاد صقر ، و الإبراهيمية ، ، وديرب نجم ، و ههيا ، و الزقازيق ، ومركز بلبيس ، وكفر صقر، والحسينية ، ومشتول السوق، ومنيا القمح).

كما أشار إلى أن جمعية الأورمان قامت بالتعاقد مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب ، فضلاً عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح و قسطرة القلب في العالم من أجل تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين ، وهو ما أثمر عن إنقاذ حياة عشرات الآلاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.