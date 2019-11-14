محافظ الجيزة يوجه بتطبيق حازم للائحة الإشغالات

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

تمكنت كمائن الرصد الميداني التى تنظمها محافظة الجيزة بعدد من الشوارع والمحاور المرورية من ضبط سيارتين بامب كبيرة أثناء سيرهما بشوارع حى العجوزة ونتج عنهما سقوط ناتج خرسانات التسليح بالشارع مما تسببت فى التأثير على إستواء طبقة الرصف.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بانه تم توقيع غرامات مغلظة على السيارتين المضبوطتين وفق لائحة الإشغالات التى تم إصدارها مؤخراً لمضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام في إطار مجهودات المحافظة لمواجهة كافة أوجه الإشغال والحفاظ على الطريق وحالة الطرق لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات وفرض الإنضباط بالشارع .

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وأوضح المحافظ أن قيمة الغرامة وصلت إلى 30 ألف جنيه للسيارة الواحدة حيث تضم لائحة الإشغالات التى تم إصدارها القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيها كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحال والمقاهي والمنشآت التجارية وغيرها إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء المخالف..مشيرا الى انه تم التحفظ على السيارات المضبوطة من خلال هيئة النظافة والتجميل لحين دفع الغرامة المستحقة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة بتطبيق حازم للائحة إشغالات الطريق العام وإزالة التعديات والمخالفات وضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتكثيف الحملات لضبط السيارات التى تقوم بإلقاء المخلفات بالطرق والمحاور ومتابعة السيارات الثقيلة للتأكد من عدم إلقاءها للمخلفات .

يذكر أن قرار محافظ الجيزة الخاص بلائحة الإشغالات قد حدد القيم السعرية لــ130 صنفا أو حالة إشغال يتم ضبطها بالشوارع حيث تم الوضع في الإعتبار تنوع حالات الإشغال بين كافة المنشآت التجارية ما بين إستاندات وعربات كارو وأبواب خشبية ومعدات صوت ومستلزمات المقاهي وثلاجات المشروبات الغازية والمعروضات الغذائية للأكشاك والمحال ومستلزمات محلات الكاوتش والجزارة والزيوت واللحام والأثاثات والترابيزات وعجل التسوق وغرز الشاي وعربات الحلوى والفتارين وعربات الفول واليد والكارو والمأكولات ومستلزمات محلات الطعام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف والموازين بأنواعها والمولدات الكهربائية والإستاندات وغيرها من كافة أوجه إشغال الطريق المخالفة والتى تم تحديدها لمواجهة إشغالات الطريق.