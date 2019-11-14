"التأمين الصحي": تجديد تكليف "المسدي" مديرًا لفرع القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أصدر الدكتور عماد كاظم، رئيس هيئة التأمين الصحي، قررًا بتجديد تكليف الدكتور أحمد جمال المسدي، في منصب مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي، لمدة عام.
ونصت المادة الأولى من القرار على "تجديد تكليف الطبيب أحمد محمد جمال المسدي، كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري؛ للقيام بتسيير أعمال مدير فرع القاهرة لمدة عام اعتبارًا من 20 نوفمبر، على أن يعاد العرض بالتقييم".
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