أخبار مصر | عاجل.. الأثار تعلن موعد الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بسقارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأثار تعلن موعد الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بسقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار عن موعد الإعلان عن الكشف الأثري الجديد والذي حققته بعثة أثرية مصرية في سقارة، حيث قررت الوزارة عقد مؤتمر صحفي عالمي يوم السبت 23 نوفمبر القادم للإعلان عنه.

وتفقد الدكتور خالد العناني الكشف الجديد صباح اليوم، والتقي بالبعثة العاملة فيه وهنأهم على هذا الإنجاز الضخم.

وكانت مصادر من داخل وزارة الآثار قد كشفت عن تفاصيل الكشف الأثري المقرر أن تعلن عنه الوزارة في 23 نوفمبر الجاري بمنطقة سقارة، وأكدت المصادر أن الكشف رائع وضخم.

Advertisements

وقالت في تصريحات خاصة للفجر إن الكشف عبارة عن مقبرة في موقع حفائر تعمل فيه بعثة مصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتبعد عن مقبرة واح تي المكتشفة ديسمبر 2018 بـ 3 أمتار جهة الغرب، وتم العثور فيه علي مجموعة من تماثيل للقطط من الحجارة، ذات حجم كبير ملونة بألوان رائعة، وقد نُقلت للمخزن المتحفي رقم 2 بسقارة.

والكشف الجديد - حسبما صرحت به المصادر- به عدد التماثيل تصل لـ 20 تمثالًا مختلفة الأطوال والأحجام، منها طولها متر وأخري أقل من متر، وبعضها أبيض والآخر يميل إلى الإحمرار، وموقع الكشف الجديد بكر ويعد باكتشافات كثيرة قادمة.

وفجرت المصادر مفاجأة حول الكشف، حيث عثرت البعثة على مومياء أسد، وهو يفسر ما أثير عن الكشف عن حيوان غريب -الذي جاء في تصريحات وزير الآثار بلندن- والذي تم فهمه خطأ، من أنه تم العثور على مومياء لحيوان يمثل أصلًا لتمثال أبو الهول.