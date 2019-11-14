أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينهى الموسم الثاني من دورى كرة القدم فى 27 محافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينهى الموسم الثاني من دورى كرة القدم فى 27 محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم حزب مستقبل وطن، فعاليات الموسم الثاني من دورى "مستقبل وطن" لكرة القدم، بإشراف أمانتي الشباب والعمل الجماهيري بالحزب، تحت شعار "خلي موهبتك تتكلم".

واستمر لمدة أربعة أشهر ويقام سنويًا فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 نوفمبر القادم على 4 مراحل، تتمثل فى المرحلة الأولى من 1 أغسطس وحتي 20 أغسطس علي مستوي الوحدات الحزبية والشياخات، والثانية علي مستوي المراكز.

وتضمن في محافظة البحيرة، 17 مركز بـ456 فريق، وفي محافظة مطروح 8 مراكز بـ 93 فريق، وفي محافظة الإسكندرية 18 مركز بـ364 فريق، وفي محافظة كفر الشيخ 7 مراكز بـ359 فريق، وفي محافظة سوهاج 18 مركز بـ341 فريق، وفي محافظة البحر الأحمر 5 مركز بـ32 فريق، وفي محافظة السويس 5 مراكز بـ51 فريق، وفي محافظة الإسماعيلية 10 مركز بـ120 فريق، وفي محافظة بورسعيد 7 مراكز بـ56 فريق، وفي محافظة جنوب سيناء 8 مراكز بـ38 فريق، وفي محافظة أسوان 7 مراكز بـ80 فريق، وفي محافظة المنيا 11 مركز بـ272 فريق، وفي محافظة الفيوم 8 مراكز بـ97 فريق، وفي محافظة دمياط 9 مركز بـ119فريق، وفي محافظة أسيوط 12 مركز بـ250 فريق، وفي محافظة الغربية 14 مركز بـ 176فريق، وفي محافظة الدقهلية 22 مركز بـ400 فريق، وفي محافظة قنا 9 مراكز بـ230 فريق.

وتنشر أمانة الإعلام المركزية، تقرير فعاليات الموسم الثاني من دوري حزب مستقبل وطن، بمختلف نجوع، وقرى، ومراكز علي مستوي الجمهورية، حيث يشارك 27 محافظة بعدد 7500 فريق، بإجمالي 75000 لاعب في بطولة دوري مستقبل وطن الموسم الثاني.

حيث يشارك كل مركز بفريقه الذي فاز في لمرحلة الأولي في الفترة من 21 أغسطس وحتي 10 ستبمبر، وتستمر المرحلة الثالث علي مستوي المحافظة في الفترة من 11 سبتمبر حتي 30 سبتمبر، وأما المرحلة الرابعة والأخيرة علي مستوي الأمانة المركزية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

وفي محافظة الشرقية 12 مركز بـ400 فريق، وفي محافظة القليوبية 15مراكز بـ200 فريق، وفي محافظة بني سويف 8 مراكز بـ214 فريق، وفي محافظة الجيزة 20 مركز بـ 350 فريق، وفي محافظة القاهرة 42 مركز بـ 340فريق، وفي محافظة الوادي الجديد 5 مراكز بـ44فريق، وفي محافظة الأقصر 6 مراكز بـ48 فريق، وفي محافظة المنوفية 11 مركز بـ 250 فريق، وذلك بإجمالي المحافظات 7500 فريق، وعدد 27 محافظة، حتي الآن.

وكانت البداية في محافظة المنوفية، حيث شهد اللواء أ.ح سعيد عباس محافظ المنوفية والنائب سامر التلاوي أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذي والشعبية بالمحافظة، وذلك في الصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية، فعاليات نهائي دوري مستقبل وطن على مستوى محافظة المنوفية.

وفي محافظة الفيوم، شهد النائب عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد صبري أمين الشباب المركزية بالحزب، فعاليات نهائي دوري مستقبل وطن على مستوى المحافظة، وذلك في الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بمركز دمو.

وفي محافظة الجيزة، شهد النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى الأمين العام للحزب، والمهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد للحزب، والمهندس محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم المركزية للحزب، والدكتور العامري فاروق أمين شئون الهيئات الاستشارية بالحزب، والمهندس أحمد صبري أمين شباب الجمهورية، وعادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات الرياضية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، فعاليات نهائي دوري مستقبل وطن على مستوى المحافظة.

وفي محافظة كفر الشيخ، شهد لفيف من قيادات الأمانة العامة للحزب، على رأسهم المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والنائب عماد سعد حمودة، الأمين العام المساعد، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم، والمهندس أحمد صبري، أمين الشباب الجمهورية، والنائب عبد الحميد الدمرداش، والنائب يحي داود عيساوي، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس كامل ميشيل، وعمرو عماد، عضوا الأمانة العامة، بجانب العديد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة، فعاليات نهائي دوري مستقبل وطن على مستوى المحافظة.

وفي محافظة الغربية، اختتم الحزب، فعاليات دوري مستقبل وطن، الموسم الثانى، لكرة القدم، علي مستوي المحافظة، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك علي أرض ملعب نادي سبورتنج كاسل فى مدينة طنطا، وشهد حفل نهائي الدوري حضور كل من، اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والدكتور النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم المركزية بالحزب، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية بالحزب، والنائب يحي عيساوي داود أمين شئون العلاقات الحكومية بالحزب، والمحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة، ولفيف من أعضاء وقيادات الحزب بالأمانة المركزية والمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي محافظة الدقهلية، اختتم حزب مستقبل وطن، فعاليات نهائي بطولة مستقبل وطن الموسم الثاني لكرة القدم الخماسية، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة الرياضى، تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة، وشهدت فعاليات الدوري حضور كل من، الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والمهندس أحمد صبرى أمين الشباب علي مستوي الجمهورية للحزب، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري علي مستوي الجمهورية، واللواء هشام الحصري الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، واللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ووكلاء الوزارات.

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كما تم تكريم 12 من أسر أهالي الشهداء ووجه تحية اعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن والذين يتصدون للإرهاب الغاشم.

وفى محافظة بورسعيد، أسدل الستار على دورى مستقبل وطن، بالمحافظة، فى أجواء احتفالية أختتمت فعاليات نهائي بطولة مستقبل وطن الموسم الثاني لكرة القدم الخماسية، بالمدينة الباسلة، الذي أقيم علي ملعب النورس ستايل، وذلك بحضور جماهيري كثيف من الأهالي وبمشاركة أحمد صبري أمين الشباب للحزب على مستوى الجمهورية، وعادل اللمعى، أمين الحزب بالمحافظة، والجهاز الفني للنادى المصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال، وهيئة مكتب المحافظة وأمناء الأقسام والوحدات الحزبية.

وفي ختام نهائيات دوري مستقبل وطن، أجريت قرعة تصفيات الجمهورية لدورى مستقبل وطن، الموسم الثانى لكرة القدم، والتى تنظمها أمانتى الشباب والعمل الجماهيرى، وتضم 32 فريقا من 27 محافظة، خلال الفترة من 11 _ 16 نوفمبر 2019.

وشهد حفل مراسم القرعة، حضور كل من، المهندس حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ومحمد الجارحى، الأمين العام المساعد للحزب، والمهندس أحمد صبرى أمين شباب الجمهورية بالحزب، والإعلامى سيف زاهر أمين أمانة الرياضة والثقافة بالحزب، والدكتور شريف محمود مدير البطولة، وعمرو عماد عضو الأمانة المركزية بالحزب، عماد راغب، وأحمد بيومى الأمناء المساعدين لأمانة الشباب المركزية، وأعضاء هيئة المكتب، وكافة أمناء الشباب والعمل الجماهيرى بالمحافظات.

من جانبه، هنأ المهندس حسام الخولى الأمين العام لحزب مستقبل وطن، على النهائي المشرف للبطولة، قائلا:" 75 ألف مبروك عليكم وصول للنهائيات، وسعداء بالانجاز الكبير التى حققته البطولة".

وأضاف "الخولى"، خلال كلمته فى الحفل، أن حزب مستقبل وطن قدم نموذجا فى اتساع دوائر التأثير ويتفاعل مع الشباب مباشرة ويهتم بالتواصل معهم، متنميا أن يكون الشباب الحاضرين سفراء وممثلين لحزب مستقبل وطن.

وأضاف الأمين العام للحزب، إن الحزب يهتم بالشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية، خاصة وأن الحزب يقوده الشباب، مؤكدا على اهتمام الحزب وقياداته بالشباب لكونهم مشروع المستقبل وعجلة الدفع الأولى للدولة المصرية على مختلف المجالات.

وفى نفس السياق، أعرب محمد الجارحى، الأمين العام المساعد للحزب، عن سعادته بالمشاركة فى حضور مراسم قرعة تصفيات الجمهورية لمستقبل وطن، حيث أن البطولة الموسم الثانى شهدت شكل مختلف، مشيرا إلى أننا كل سنه نسعى كلجنة عليا منظمة لتطوير بطولة الدورى.

وأشار "الجارحى"، خلال كلمته فى الحفل، إلى أننا هدفنا الرئيسى فى النهائيات الكشف عن المواهب والعناصر القوية بالفرق، مستشهدا برسالة الكابتن سيف زاهر بضم العناصر الجيدة مع فرق كبيرة، معلنا مشاركة لاعبي من الأندية الكبيرة للنظر على الفرق المشاركة فى نهائى البطولة.

وقدم محمد الجارحى، الشكر للمهندس أحمد صبرى أمين شباب الجمهورية بالحزب، والأمناء المساعدين على المجهود المبذول فى الدورى، وحتى الوصول للنهائى، متنميا التوفيق للفرق والخروج بشكل يليق بحزب مستقبل وطن.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة لتنظيم الدورات الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لاكتشاف الموهوبين وللحفاظ على الصحة العامة لتحقيق التقدم والبناء.