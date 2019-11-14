أخبار مصر | 'الصحفيين الأفارقة' يشكر النقابة على استضافة وفدها اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين الأفارقة' يشكر النقابة على استضافة وفدها اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت سامية عباس الأمين العام لاتحاد الصحفيين الأفارقة، الشكر لنقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، ولوكيل أول النقابة جمال عبدالرحيم، لاستقباله وفدًا من طلاب الاتحاد، في زيارة للنقابة اليوم، للتعرف على تاريخها.

وقالت خلال استضافة النقابة لهم، إن جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة هو صاحب مبادرة استضافة الطلاب الصحفيين الأفارقة، وتعارف واحتكاك وتبادل ثقافات ضيوفنا من شتى دول أفريقيا، والتعرف على الصحافة المصرية منذ نشأتها.

وأضافت أن جمال عبدالرحيم هو أقدم عضو بمجلس النقابة منذ عام 2007، وهو واحد من الذين لهم باع في العمل النقابي، وله مؤلفات عدة، في الإسلام السياسي.

وتستضيف نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، وفد اتحاد الصحفيين الأفارقة المشارك في الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من 2 إلى 21 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

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ويضم الوفد 25 صحفيًا، يمثلون دول: "مصر، المغرب، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، السودان، جيبوتي، أوغندا، بنين، أنجولا،جامبيا، كوت ديفوار، جنوب السودان، بوركينا فاسو، نيجيريا، إثيوبيا، النيجر، بوتسوانا، ليسوتو، كينيا، سوازيلاند، الكاميرون، الكونغو برازافيل، ناميبيا، موزمبيق، ناميبيا، السنغال".

ويضم الوفد بعض نقباء الصحفيين والقيادات النقابية بالدول الأفريقية، وتتضمن زيارة وفد الصحفيين الأفارقة لنقابة الصحفيين، محاضرة عن تاريخ الصحافة المصرية، والدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين المصريين في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير مند إنشائها في 31 مارس عام 1941 وحتة الآن، علاوة على القوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام ومواثيق الشرف الصحفي في مصر.

وسوف تمنح الزملاء الصحفيين المشاركين من مختلف الدول الأفريقية شهادات تقدير في نهاية زيارتهم للنقابة.

يذكر أن نقابة الصحفيين المصريين هي التي أنشأت اتحاد الصحفيين الأفارقة في عهد نقيب الصحفيين الراحل عبدالمنعم الصاوي عام 1976، وظل رئيسًا للاتحاد حتى وفاته عام 1984، ويترأس الاتحاد حاليًا الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، فيما تتولى الزميلة الدكتورة سامية عباس أمانة الاتحاد.