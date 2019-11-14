أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تأمين خطوط المنتجات البترولية في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن تأمين خطوط المنتجات البترولية في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، حول خطة وزارة البترول لتأمين خطوط المنتجات البترولية في المحافظات بعد اكتشاف محاولة سرقة لخط في إيتاي البارود بالبحيرة.

وقالت "خضر"، في طلبها الموجه لرئيس الوزراء ووزير البترول، إن حادث سرقة خط منتجات بترولية بقرية المواسير، يدق ناقوس الخطر حول الإجراءات التأمينية التي تقوم بها وزارة البترول لتأمين خطوط الإنتاج، بعدما تبين من التحقيقات أن مجموعة من اللصوص قاموا بتركيب "كلبس" في خط البترول بغرض السرقة فحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض، مما أدى إلى وقوع كارثة نجم عنها خسائر مادية كبيرة وأيضًا خسائر في الأرواح.

وتابعت: "لابد أن يكون هناك خطة لتأمين الخطوط والمستودعات ومعامل التكرير متصلة بغرفة عمليات مركزية بهيئة البترول تعمل على مدار الساعة"، وتساءلت:أين دور وحدة القياسات والدعم بمحطات البنزين؟، وهل يتم دراسة ملاحظاتها حول إمدادات خطوط الإنتاج يوميًا؟، لافتة إلى أن حادث سرقة خط المنتجات البترولية، كان من الممكن تداركه إذا لاحظ القائمين على وحدة القياسات، أن هناك نقص غير طبيعي في الكمية الواردة إلى محطات إيتاي البارود بالبحيرة.