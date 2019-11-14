أخبار مصر | تعرف على نتائج الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب "النسخة السابعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب "النسخة السابعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن نتائج مباريات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب لكرة القدم، بإقامة 242 مباراة في 25 محافظة، بمشاركة 600 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وانتهت 219 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 23 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرزا اللاعبون 1044 هدف.

وجاءت مراكز شباب الغربية الأعلى تهديفًا ب (62) هدف في (11) مباراة، بينما جاءت مراكز شباب جنوب سيناء الأقل تهديفًا بدون أهداف خلال مباراة وحيدة أنتهت بالتعادل السلبي.

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وحلت في الأكثر لعبًا مراكز شباب محافظات القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، دمياط، بني سيوف، الأقصر، المنيا، مرسى مطروح، والوادي الجديد، فيما جاءت مراكز شباب جنوب سيناء وشمال سيناء الأقل لعبًا بمباراة واحدة لكل منهما.

وأعلن محمد الغريب المدير التنفيذي لبطولة دوري مراكز الشباب أن كافة مباريات الدوري تقام علي ملاعب مراكز الشباب بدون مقابل ويكون له الأولوية قبل أي نشاط آخر.

وأضاف "الغريب" أنه في حالة امتناع تنفيذ إقامة المباريات أو عدم إعطاء الأولوية يتخذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع.

