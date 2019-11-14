أخبار مصر | علاء عابد: أداء وفد مصر أمام المجلس حقوق الإنسان صفعة قوية على وجوه الإرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: أداء وفد مصر أمام المجلس حقوق الإنسان صفعة قوية على وجوه الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إشادة الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالتقرير المصري، والتعاون المؤسسي والدبلوماسي بين مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان وتأكيدهم بأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا خاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة والحق في السكن وحياة كريمة بمثابة شهادة دولية تؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير فى الطريق الصحيح نحو تطبيق حقوق الانسان بمفهومها الشامل.

كما اعتبر "عابد"، أن تقدير المجتمع الدولي للدور المصري في محاربة الإرهاب، وقدرة على تحقيق توازن بين الحقوق الأساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب بمثابة صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وأيضا صفعة قوية على وجوه الانظمة والدول التي تشجع وتسلح وتمول وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وأشاد بالعرض القوى والواضح من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لتقرير مصر أمام هيئة مكتب الدورة الرابعة والثلاثون لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف والذى لم يحظ فقط باعجاب كبير وغير مسبوق من ممثلي الدول خاصة فيما يتعلق بخطة الحكومة المصرية لتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية وانما طالبوا مصر بعرض التجربة كاملة للاستفادة منها. ووجه "عابد"، التحية للوفد المصرى برئاسة المستشار عمر مروان والذى حظى بإعجاب دولى كبير اضافة الى إشادة مجموعة الدول الأوروبية بحزمة التشريعات والإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تمكين أكبر للمرأة اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى المشاركة الفعالة للمرأة في البرلمان ونسبة التمثيل الكبيرة اللتي تتجاوز 90 نائبة، واحتواء الحكومة على 8 وزيرات مؤثرات في القرار الحكومي اقتصاديًا واجتماعيًا.

وثمن بالدور الكبير والجيد للحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى إعداد تقرير مصر حول المراجعة الدورية لملف مصر، مُؤكدًا أن غالبية ملاحظات وتقارير الدول وتعليقاتها فى جنيف حول ملف مصر وتقريرها بصفة عامة كانت ايجابية ومعقولة ولم تكن عدائية.