أخبار مصر | مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل إلى الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل إلى الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مبادرة "اعرف واحمي نفسك" محطة جديدة من محطاتها بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، والمهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

يأتي هذا لتوعية المنشآت التي تعمل في مجال المقاولات، وذلك بشركة المقاولون العرب قطاع القناة وسيناء بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بها، بحضور ياسر سعيد مدير المديرية، والمهندس مبارك منصور رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، ومديري ومفتشى مكاتب السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية، بالتعاون مع المديرية.

وقال "سعفان"، إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وبدأ أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل البرنامج بمحاضرة عن ضمان السلامة والصحة المهنية في جميع الأوقات وما ينبغي علي أصحاب الأعمال القيام به، ودور اخصائي ومسئول السلامة والصحة المهنية عن الحوادث قبل وقوعها والأسباب المباشرة للحوادث وتعزيز الثقافة العمالية في هذا الشأن.

ومن جانبها تناولت الكيميائية سهير نصر مدير عام السلامة والصحة المهنية بالوزارة، تشريعات السلامة المهنية والهدف من منها، وأهمها حماية العامل "اصابات.. عاهات.. صحة وسلامة العامل") وحماية صاحب العمل(الات..مواد خام.. منتج.. منشأة"

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وتناول المهندس عدلي غنيم مدير عام بإدارة السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية وسائل الاطفاء للحريق.

وفي نفس السياق عرفت المهندسة غادة إبراهيم مهندس أول، الحوادث وأسبابها وسبل الوقاية والحد منها.

وقبل ختام البرنامج تم فتح باب المناقشة للحضور والرد على جميع التساؤلات من جانب وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية.

واختتم اللقاء ياسر سعيد مدير المديرية موجها الشكر لجميع الحضور ولشركة المقاولون العرب على استضافتها لهذا المؤتمر الذي يعمل علي اثراء وتوعية العاملين بالمنشآت من جهة واخصائيو السلامة والصحة المهنية من جهة أخرى بكل المستجدات والمستحدثات في هذا المجال المهم.