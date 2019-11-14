أخبار مصر | وفد ياباني يلتقي محافظ القاهرة لتبادل الخبرات والقضاء على المناطق المزدحمة والأماكن الملوثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد ياباني يلتقي محافظ القاهرة لتبادل الخبرات والقضاء على المناطق المزدحمة والأماكن الملوثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عمق العلاقات المصرية اليابانية بصفة عامة في كافة المجالات، وبين العاصمتين القاهرة وطوكيو بصفة خاصة اللتين تم توقيع اتفاقية تآخى بينهما عام 1990.

وجاء ذلك خلال استقبال وفد مدينة طوكيو الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة كاتسويا إيكاتاي، المستشار الخاص لمحافظ طوكيو للشؤون الدولية.

وأشاد المحافظ في كلمته التي ألقاها المهندس محمد حنفي السكرتير العام للمحافظة نائبا عنه، بتفعيل اتفاقية التآخي بين المدينتين معربا عن رغبة المحافظة للاستفادة من التجربة اليابانية في حل المشكلات المتشابهة التي تواجه العاصمتين، خاصة ازدحام السكان وتلوث البيئة مع الحفاظ على ملامح المدينة التراثية واللتان يعدان من أقدم عواصم العالم.

وأبدى المحافظ رغبة محافظة القاهرة في زيادة التعاون بين المدينتين فى مجالات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والتعليم والبيئة وزيادة المساحات الخضراء فى المدن المزدحمة والحفاظ على التراث.

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وتناول اللقاء توجيه دعوات متبادلة بين محافظي القاهرة وطوكيو لزيارة المدينتين بمناسبة مرور 30 عام على توقيع اتفاقية التآخي بين المدنيتين.

واقترح المهندس محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة زيادة التعاون بين المدينتين عن طريق إنشاء مدارس ثانوية متخصصة وتوفير منح طلابية لسفر الطلاب إلى طوكيو، وبحث أمكانية الحصول على حافلات تعمل بالكهرباء أو بالكهرباء والوقود معًا والمساعدة فى الحد من الانبعاثات الملوثة في الجو والمساعدة في إعادة تدوير المخلفات والتخلص من المخلفات الصلبة وقيام مدينة طوكيو بإنشاء جناح لها بالحديقة الدولية، وتبادل الخبرات فى مجال الحفاظ على التراث والاستفادة من تجربة طوكيو في التغلب على مشاكل المرور والنقل والتخطيط العمراني وإدارة الأزمات، وتعزيز التبادل السياحي وتنشيط سياحة القاهرة، إلى جانب التعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة فى تنشيط التبادل التجاري وبحث إقامة معارض للسلع والمنتجات بين البلدين.

وأشاد الوفد الياباني بالأمان الذي تتمتع به مصر والذي يعزز من فرص الاستثمار فيها ورحب بزيادة التعاون بين المدينتين.

شارك فى اللقاء ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة ومديري مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، ومسئولى الثقافة والسياحة والحفاظ على التراث بالمحافظة.

