أخبار مصر | في سادس رسائلها.. حملة "جنة" توضح أهمية تلبية احتياج الأطفال للانتماء

وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة": إنَّ احتياج الأطفال للانتماء هو احتياج فطري، خلق به الإنسان ليكون هناك ترابط بينه وبين أسرته وأفراد مجتمعه وتتحق الاستفادة المتبادلة بينهم.

وتتناول الرسالة السادسة واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للانتماء.

كما بيَّن المهدي أنَّ تلبية الحاجة للانتماء عند الأطفال تبدأ من الأم والأسرة ثم تتسع لدوائرَ أكبر من الانتماءات.

وأوضح خلال الفيديو أنَّ الانتماء الصحيح هو انتماء غير استقطابي أو متعصب يعادي ما عاداه بل يجب أن يتقبل انتماءات أخرى، فلا يكون الانتماء لفرد أو لمجموعة بديلًا عن الانتماءات الأخرى كالأسرة والمدرسة والمجتمع والدولة.

وخلال الفيديو طرح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف وعضو حملة "جنة" موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين من كانوا من بيئات ومجتمعات مختلفة وكيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ربطهم ببعضهم البعض وتنمية الوحدة بينهم، كما في موقف المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

حتى وهم كبار، فمن باب أولى يجب الاهتمام بتلبية هذا الشعور عند الأطفال.

