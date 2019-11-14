أخبار مصر | رابطة 'الشؤون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين' تثمن الاتفاق المصري لوقف إطلاق النار في غزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة 'الشؤون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين' تثمن الاتفاق المصري لوقف إطلاق النار في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت رابطة الشؤون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي يعد استمرارًا لسياسة حكومة الاحتلال الوحشية؛ الرامية لقهرإرادة الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وتحقيق مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس.

ونددت الرابطة في بيان لها اليوم، بالصمت الدولي على هذه الجرائم التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والقوانين والأعراف الدولية، والقتل المتعمد للأطفال والنساءوالشيوخ، وترويع وإرهاب العائلات والأسر والمدنيين.

وثمنت الرابطة التحرك المصري الفاعل لوقف تبادل إطلاق النار بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

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وطالب أشرف بدر رئيس الرابطة، بإدانة دولية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطينى الشقيق في المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا العالمين العربي والإسلامي، للتدخل الفوري لمنع تكرارهذا العدوان الغاشم، الذي أحدث الشلل بكل مناحي الحياة في قطاع غزة، ووضع مليوني انسان ومقدراتهم في دائرة الخطر.

وقال "بدر" إن جرائم إسرائيل واغتيال قادة الفصائل الفلسطينية، تؤكد من جديد ضرورة مواجهة الاحتلال وإدانة أفعاله الإجرامية، وليس البحث عن تبريرات له، مبينًا أن من يصدر قرار الاغتيال، هو كمن يضغط على زناد البندقية، وأن جميعهم مجرمو حرب، مكانهم يجب أن يكون في المحكمة الجنائية الدولية.

ورحبت الرابطة باتفاق التهدئة الذي توصلت إليه مصر، ووافقت عليه حركة الجهاد الإسلامي ودولة الاحتلال، وبدأ سريانه منذ الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم الخميس، ويقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار، والحفاظ على سلمية مسيرات العودة.

وطالبت الرابطة بضرورة أن تلتزم إسرائيل –وفقًا للإتفاق المصرى -ب الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات، وعدم إطلاق النار على المتظاهرين في مسيرات العودة.