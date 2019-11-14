أخبار مصر | للمقبلين على الزواج.. تعرف على برنامج "مودة" للحفاظ على أسرتك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمقبلين على الزواج.. تعرف على برنامج "مودة" للحفاظ على أسرتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشؤون الاجتماعية، برنامج "مودة" للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

الفئة المستحقة:

الشباب المقبل على الزواج

الفئات المستهدفة:

إجمالي مستهدف 800 ألف سنويًا

1.الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من (18 إلى 25 عام)، طلبة الجامعات والمعاهد العُليا (480 ألف) يتم تخريجهم سنويا في (69) جامعة أكاديمية حكومية وأهلية ودولية.

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2.المجندين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ( 250 ألف) مجند تقريبا.

3.مكلفي الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي ( 40 ألف شاب وشابة) سنويا.

4.المتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى ( حوالي 212 مكتب تابع لوزارة العدل على مستوى ربوع الجمهورية).

الأهداف:

الحد من نسب الطلاق فى مصر ويتم تحقيقه من خلال:

توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج (أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية).

الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق، تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.