أخبار مصر | جولة تفقدية لـ "العصار" و"شوقي" بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة تفقدية لـ "العصار" و"شوقي" بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجولة تفقدية "بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية" بالسلام، والتي تم افتتاحها ضمن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعد طفرة لإصلاح منظومة التعليم الفني في مصر.

وكما قام الوزيران بجولة داخل المعامل والورش الفنية واطلعا خلالها على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتوفرة بها من معامل هندسية وكيميائية وميكانيكية تخدم الطلاب في مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية والتي تسهم جميعها في النهوض بالمستوى الفني والمهني للشباب ورفع كفاءة المدرسين والمدربين بمجال التدريب الفني والمهني وتدريب العاملين بمصانع الإنتاج الحربي لرفع كفاءتهم بصفة مستمرة.

وتم التأكيد على التعاون المثمر بين الوزارة بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في المجالات التعليمية والتدريبية ووزارة التربية والتعليم لخدمة ودعم الكيانات التعليمية التابعة لها من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي بمصر، وتم الإشارة إلى أن الوزارة ترحب بالتعاون الدائم مع وزارة التربية والتعليم للمساهمة في تحقيق رؤية تطوير التعليم وبخاصة التعليم الفني باعتباره هدف استراتيجي للدولة المصرية ومستقبل الصناعة في مصر.

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وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إننا نستهدف التعاون مع وزارة الانتاج الحربي لتحقيق الخطط والأفكار الخاصة بإدخال التكنولوجيا فى نظام التعليم الجديد، والتعاون فى مجال التعليم الفنى؛ معربًا عن سعادته بهذه الشراكة.

وأضاف شوقي، أنه يستهدف استغلال القطاعات التعليمية والمعامل وورش التدريب المختلفة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع وزارة التربية والتعليم في النهوض بالعملية التعليمية الفنية من خلال عقد دورات تدريبية للطلبة وتوفير منح دراسية للمتفوقين إلى جانب الدورات التدريبيه للمعلمين.

وأكد على أهمية التركيز في الوقت الراهن على مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني وربطه بسوق العمل؛ لتوفير فرص عمل وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمقايس العالمية؛ لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة بجانب المساهمة في عمليات التحديث والتطوير.

