أخبار مصر | وزير الشباب يثمن دور القوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يثمن دور القوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس بمسرح الوزارة، فعاليات الندوة التثقيفية الأولى "وزارات" التي تنفذها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة.

وبدأت الندوة بدقيقة حداد على أرواح الشهداء، وتضمنت فيلمًا تسجيليًا عن دور ومهام قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الفكر والثقافة بين أبناء الوطن من خلال ندوات تثقيفية للطلاب بالمدارس والجامعات، وتنظيم مجموعة من الزيارات للمشروعات التنموية وللمزارات العسكرية، ومعسكرات كشفية، ولقاءات رياضية بين قادة الجامعات والكليات والمعاهد العسكرية لبناء جسور التواصل بينهم في إطار رياضي تنافسي، ومعارض ذوى الاحتياجات الخاصة بدور ونوادى القوات المسلحة، وغيرها من الفعاليات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون الفعال مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعمل على تعميق روح الولاء والوطن بين طلائع مصر في جميع المحافظات، مشيرا إلى أهمية تلك الندوات في تعريف طلائع مصر بدور القوات المسلحة وتاريخ نضالها.

وثمن "صبحي" على دور القوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب بكل عزيمة وإرادة، والحفاظ على الوطن، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى دور القوات المسلحة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ونقل اللواء خالد مصطفى تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركين في الندوة التثقيفية، مثنيًا على التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ تلك الندوات التثقيفية، مؤكدا ً أن جيش مصر يقف خلفه شعب عظيم يستحق كل الاحترام والتقدير والعرفان.

وألقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري محاضرة عن ظاهرة الإرهاب، وجهود القوات المسلحة المصرية في مجابهته، وأبرز البطولات لرجال القوات المسلحة ضد العناصر التكفيرية.

وتضمنت الندوة مجموعة من الفقرات منها كلمة للمقدم محمد على رحاب أحد المصابين جراء العمليات الإرهابية بسيناء، والذى سرد خلالها عددا من البطولات لشهداء الوطن، وفقرة أخري تناولت الحديث عن أبرز الإنجازات التي تشهدها الدولة في عدد من القطاعات، وفقرة فنية قدمها الطلائع المشاركون بالندوة قاموا خلالها بإلقاء بعض من الأغاني الوطنية، إضافة إلى تكريم أسرة ملازم أول أحمد زهران شهيد العمليات الإرهابية، وتكريم المقدم محمد رحاب مصاب العمليات الإرهابية، وعدد من المتميزين من الطلائع.