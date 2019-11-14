مصر | قبل بيعه في السوق السوداء.. إحباط ترويج كميات من الأرز التمويني بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بيعه في السوق السوداء.. إحباط ترويج كميات من الأرز التمويني بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط (73) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 21 عدم الإعلان عن أسعار، 24 إدارة منشأة بدون ترخيص، 12 انتاج خبز ناقص الوزن، تجميع وإستيلاء على أرز تمويني مدعم.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (74) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 19 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 13 عدم الإعلان عن أسعار، 9 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 إنتاج خبز ناقص الوزن، 21 إنتاج خبز ناقص، (غش تجاري مقطعات دواجن ) غير صالحة للاستهلاك الادامي، تجميع واستيلاء علي سكر تمويني مدعم.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

