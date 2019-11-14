مصر | ضبط 52 قضية جنائية بشارع عثمان محرم في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 52 قضية جنائية بشارع عثمان محرم في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 52 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم رفع 184 مخالفة إشغالات طريق.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملات أمنية في وقت سابق بشارع عثمان محرم بالطالبية في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 82 قضية جنائية، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم رفع 82 حالة تعديات على الطريق العام.

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ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.