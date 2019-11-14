مصر | "عشان شقة ".. عرض شهادات ميلاد مزورة لاب ونجلته على لجنة فنية بالطب الشرعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عشان شقة ".. عرض شهادات ميلاد مزورة لاب ونجلته على لجنة فنية بالطب الشرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق مع رجل وسيدة ضبط عثر بحوزتهما شهادات ميلاد مزورة بغرض الحصول على وحدات سكنية بمنطقة عين الصيرة، وأمرت بعرض المستندات على لجنة فنيه من الطب الشرعي لبيان صحتها، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أثناء أداء أعمال لجنة الحصر بمنطقة عين الصيرة عزبة المدابغ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حال حصر الوحدة التى يقطنها المذكور وتبين أن الأختام الخاصة بشعار الجمهورية المثبتة على شهادة الميلاد المنسوب صدورها لإحدى مكاتب الصحة بإسمه وأخرى باسم نجلته (مزورة).



كما تم ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أثناء حصر الوحدة التى تقطنها، وتبين أن شهادة الميلاد المقدمة من المذكورة والمنسوب صدورها لإحدى مكاتب الصحة (مزورة)، وبمواجهتهما اعترفا بتزوير تلك الشهادات بغرض الحصول على وحدات سكنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.