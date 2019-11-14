مصر | مصرع عامل وإصابة آخر في انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع عامل وإصابة آخر في انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر، بعدما انقلبت سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها واختلت عجلة القيادة بيد السائق، بالطريق الدائري بمدخل قرية الودي بنطاق قسم شرطة الصف محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل أعلى الطريق الدائري بمدخل قرية الودي بنطاق قسم شرطة الصف ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل يستقلها عاملان اختلت عجلة القيادة بيد السائق ونتج عن ذلك مصرع "محمد ع ع" في العقد الثالث من عمره، وإصابة "حجاج خ م" في العقد الثالث من عمره، وتم نقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.