مصر | "حشيش وفودو".. حبس "ديلر المطرية" 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حشيش وفودو".. حبس "ديلر المطرية" 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته على 750 جرام حشيش وفودو اسفل كوبرى مسطرد، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن قوه من وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط م ز، 26 سنة، مسجل خطر، حال تواجده أسفل كوبري مسطرد، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام، كمية من الفودو المخدر وزنت 250 جراما، سلاح أبيض " سكين "، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.