مصر | حبس صاحب محل لبيعه 200 كيلو "دواجن متعفنة" في الهرم

وأمرت النيابة التحفظ على المضبوطات لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وقام رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة بإحباط، ترويج 200 كيلو مقطعات دواجن متعفنة، وغير صالحة للاستهلاك البشري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، أكدتها التحريات مفادها أن "السيد. أ"، 43 سنة، صاحب محل بيع دواجن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم الهرم بتجميع كميات كبيرة من مقطعات الدواجن بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية ولجنة الطب البيطري، استهدفت المحل المشار إليه حيث أمكن ضبط المتحري عنه واخطرت النيابة للتحقيقات