مصر | النيابة: لا شبهة جنائية في مصرع عامل سقط من "سقالة" بـ15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: لا شبهة جنائية في مصرع عامل سقط من "سقالة" بـ15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة العامة في 15 مايو في واقعة عامل لقي مصرعه بالسقوط من أعلى سقالة بالطابق الثالث أثناء قيامه بأعمال المحارة أنه لا يوجد شبهة جنائية بالواقعة وأن سبب الوفاة هو اختلال توازنه أثناء العمل فانزلقت قدمية وسقط على الفور ليلقى حتفه في الحال.

وتعود البداية عندما تلقى العميد بدوي هاشم مأمور قسم شرطة 15، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة المدعو "م. أ"، 30 سنة، مبيض محارة ومقيم بمركز الصف، محافظة الجيزة، مصابا بكسور ونزيف داخلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام الضحية بأعمال محارة أعلى سقالة بالطابق الثالث، بعقار بمنطقة الامتداد، دائرة القسم، اختل توازنه وسقط، ليلقى مصرعه في الحال.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.