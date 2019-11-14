مصر | ضبط عاطل بحوزته 21 بندقية خرطوش بقصد الاتجار في قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بحوزته 21 بندقية خرطوش بقصد الاتجار في قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته ٢١ بندقية خرطوش بقنا.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا مفادها قيام عاطل، 47 سنة، والسابق اتهامه في قضيتي "مخدرات، ضرب"، مُقيم بدائرة مركز البدارى بنطاق أمن أسيوط) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة متخذًا من دائرة مركز نقاده مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى ترويجها وتوزيعها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات أُعدت بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه حال قيادته سيارة "ربع نقل" بالطريق الصحراوى الغربي أمام مدخل مدينة نقاده دائرة المركز وبحوزته (21 بندقية خرطوش محلي الصنع).

وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار.

