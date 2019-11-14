مصر | "اتخانقوا سوا".. إحالة مدير ومحاسب بشركة السويس للبترول للمحاكمة العاجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اتخانقوا سوا".. إحالة مدير ومحاسب بشركة السويس للبترول للمحاكمة العاجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت النيابة الإدارية مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية ومحاسب بشركة السويس لتصنيع البترول، للمحاكمة العاجلة لقيامهما بالتشاجر والتعدي على بعضهما البعض داخل الشركة جهة عملهما.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 198 لسنة 61 قضائية، أن محمود عبد العال عطية مدير عام مساعد بالإدارة العامة للشئون المالية "مستوى إدارة عليا" ومحمد أحمد أبو السعود، المحاسب بالشركة خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا مسلكً معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب بأن تعدى كل منهما على الآخر بالقول غير اللائق.