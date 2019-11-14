مصر | حبس عامل لحيازته أسلحة نارية في الخليفة.. والتحفظ على المضبوطات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عامل لحيازته أسلحة نارية في الخليفة.. والتحفظ على المضبوطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس عامل لحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار بها 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط الإجرامي، والتحفظ على المضبوطات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادها أن "ي. ط. م" 44 سنة عامل ومقيم منطقة الحطابة ـ دائرة القسم يحوز أسلحة نارية بمنطقة سكنه بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته المضبوطات "سلاح ناري " بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12مم، طلقتين من ذات العيار" سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم، طلقة من ذات العيار".

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص بمنطقة كرداسة وحرر عن ذلك المحضر اللازم أخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.