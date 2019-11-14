مصر | تأجيل دعوى نزع ملكية سكان جزيرة الوراق لجلسة 12 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى نزع ملكية سكان جزيرة الوراق لجلسة 12 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد عبد التواب وآخرين من ساكني منطقه الوراق، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 49 لسنة 2018 والمتضمن نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق ١٠٠ متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق "اللازمة لحرم الطرق" وكذلك الأراضي الواقعة على نطاق ٣٠ مترا بمحيط الجزيرة اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش لجلسة 12 ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 23101 لسنة 73، رئيس مجلس الوزراء بصفته وأخرين.