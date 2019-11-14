مصر | ضبط متهمين انتحلوا صفة مندوبين بشركة بترول للنصب على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهمين انتحلوا صفة مندوبين بشركة بترول للنصب على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبمواجهته قرر بتحصله على الشيك من أحد الأشخاص ادعى أنه مندوب عن إحدى شركات البترول نظير توريد حلويات من الشركة عمله، ونفى علمه بكون الشيك "مزور".
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابى مكون من 7 عناصر – "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة".
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم (سيارة ملاكى "ملك أحدهم " - أوراق وإذونات توريد وشيكات بنكية مقبولة الدفع على بياض " مزورين ")، وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأنهم مندوبين عن إحدى شركات البترول وقيامهم بتزوير شيكات بنكية باسم الشركة والاستيلاء على ما بحوزتهم من بضائع مختلفة والتصرف فيها بالبيع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.