مصر | ضبط متهمين انتحلوا صفة مندوبين بشركة بترول للنصب على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهمين انتحلوا صفة مندوبين بشركة بترول للنصب على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم، وبالانتقال تم التقابل مع المُبلغ (نائب مدير الفرع محل البلاغ - مقيم بدائرة القسم)، وما قرره بتضرره من أحد الأشخاص (مهندس مدني وشريك بشركة حلويات - مقيم بدائرة القسم ) لقيامه بالحضور لفرع البنك لصرف شيك بمبلغ (211.525 ألف جنيه) مسحوب على فرع البنك بالسويس وبالاستعلام عن الشيك تبين أنه "مزور".

وبمواجهته قرر بتحصله على الشيك من أحد الأشخاص ادعى أنه مندوب عن إحدى شركات البترول نظير توريد حلويات من الشركة عمله، ونفى علمه بكون الشيك "مزور".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (تشكيل عصابى مكون من 7 عناصر – "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم (سيارة ملاكى "ملك أحدهم " - أوراق وإذونات توريد وشيكات بنكية مقبولة الدفع على بياض " مزورين ")، وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأنهم مندوبين عن إحدى شركات البترول وقيامهم بتزوير شيكات بنكية باسم الشركة والاستيلاء على ما بحوزتهم من بضائع مختلفة والتصرف فيها بالبيع.