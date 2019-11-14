مصر | تعرف على جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالى:- فى مجال حماية البيئة والصحة العامة:

ضبط (6) محلات للإتجار فى الطيور والحيوانات "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (عدد 26 من الحيوانات والطيور المعرضة للإنقراض بالمخالفة لأحكام قانون المحميات الطبيعية.

ضبط (1) قضية مكبرات صوت بالمخالفة لقانون البيئة بشأن التلوث السمعى. ضبط (20) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.ضبط (1) قضية مكبرات صوت بالمخالفة لقانون البيئة بشأن التلوث السمعى. في مجال الملاحة الداخلية:

ضبط (9) قضايا بمخالفات (إنتهاء التراحيص الملاحية – مخالفة شروط التراخيص – عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ - عدم إكتمال الطاقم الملاحى ) بالمخالفة لقانون الملاحة. ضبط (9) قضايا بمخالفات (إنتهاء التراحيص الملاحية – مخالفة شروط التراخيص – عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ - عدم إكتمال الطاقم الملاحى ) بالمخالفة لقانون الملاحة. فى مجال الثروة السمكية ضبط (9) قضايا "قارب صيد" بالمخالفة لقانون الصيد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



Advertisements