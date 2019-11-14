مصر | ضبط شخصين بحوزتهما 15 طربة حشيش و3 قطع أسلحة نارية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بحوزتهما 15 طربة حشيش و3 قطع أسلحة نارية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصان بالدقهلية لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و15 طربة لمخدر الحشيش.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن العام - الأمن الوطنى –الأمن المركزى) ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المذكور حيث أكدت التحريات إعتزامه ترويج أسلحة نارية ومواد مخدرة على عملائه بطريق (أجا - ميت غمر الزراعى) بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، ومن خلال الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة مستأجرة قيادة ( مندوب مبيعات ) وضبط بحوزتهما الآتى:



طبنجة عيار 9 مم.



طبنجة عيار 9 مم معدلة لإطلاق الأعيرة النارية.

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فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم.



عدد (5) طلقات خرطوش عيار 12 مم.



عدد (15) طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام.



مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.