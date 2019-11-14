مصر | ضبط شخصين بحوزتهما 15 طربة حشيش و3 قطع أسلحة نارية بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بحوزتهما 15 طربة حشيش و3 قطع أسلحة نارية بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن العام - الأمن الوطنى –الأمن المركزى) ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المذكور حيث أكدت التحريات إعتزامه ترويج أسلحة نارية ومواد مخدرة على عملائه بطريق (أجا - ميت غمر الزراعى) بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، ومن خلال الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة مستأجرة قيادة ( مندوب مبيعات ) وضبط بحوزتهما الآتى:
طبنجة عيار 9 مم.
طبنجة عيار 9 مم معدلة لإطلاق الأعيرة النارية.
فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم.
عدد (5) طلقات خرطوش عيار 12 مم.
عدد (15) طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام.
مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف الأول بملكيته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، وأن المتهم الثانى يعاونه فى نشاطه الأثم مقابل أجر مادى متفق عليه مُستخدمًا السيارة المضبوطة بدون علم مالكها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.