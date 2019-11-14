مصر | بقصد الإتجار.. حبس "ديلر" الجيزة وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقصد الإتجار.. حبس "ديلر" الجيزة وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حبس المتهم "عمر" في عقده الثاني من العمر، لإتجاره في المواد المخدرة "الهيروين" بمنطقة الجيزة،4 أيام، على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة التحريات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يتاجر في مخدر الهيروين، ويتخذ مسكنه مكانًا لنشاطه الإجرامي، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، ويروج لبيع المخدرات على عملائه في المنطقة، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

ووردت معلومات للنقيب محمد الماوى معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل يدعى "عمر" بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد مصطفى كامل رئيس مباحث قسم الجيزة، بحيازته للمخدر للاتجار به، فحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

