مصر | سقوط متهمين لحيازتهما 10 آلاف قرص مخدر في الدقهلية

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام أحد العناصر الإجرامية (صاحب محل قطع غيار ومقيم بمحافظة الدقهلية) بالاتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط) حال استقلالهما سيارة ملاكي في كمين أُعد لهما بدائرة مركز شرطة شربين وبحوزتهما (10،000 عشرة آلاف قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي – 2 سلاح أبيض - 2 هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.