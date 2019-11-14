مصر | أمن القاهرة يضبط عاطلا حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة النارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يضبط عاطلا حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة في مجال ضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق النتائج التالية:
ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه بقصد الاتجار، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش - 3 فرد محلي - 5 طلقات خرطوش – 2 هيكل سلاح ناري لفرد خرطوش - أدوات وأجزاء التصنيع) بمواجهته اعترف بتصنيعه للمضبوطات داخل الشقة محل سكنه بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية - سبق اتهامه في قضيتين " سلاح ناري"، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 5 قضايا "سلاح، غش، تبديد") وبحوزته ( 2 فرد خرطوش- 14 طلقة مختلفة الأعيرة) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
ضبط (صاحب مقهى - مقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة - سبق اتهامه في قضية "مشاجرة") وذلك حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته (بندقية آلية عيار - خزينة بداخلها 8 طلقات من ذات العيار) بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية