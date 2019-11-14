مصر | أمن القاهرة يضبط عاطلا حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة النارية

ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه بقصد الاتجار، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش - 3 فرد محلي - 5 طلقات خرطوش – 2 هيكل سلاح ناري لفرد خرطوش - أدوات وأجزاء التصنيع) بمواجهته اعترف بتصنيعه للمضبوطات داخل الشقة محل سكنه بقصد الاتجار.

ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية - سبق اتهامه في قضيتين " سلاح ناري"، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 5 قضايا "سلاح، غش، تبديد") وبحوزته ( 2 فرد خرطوش- 14 طلقة مختلفة الأعيرة) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

ضبط (صاحب مقهى - مقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة - سبق اتهامه في قضية "مشاجرة") وذلك حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته (بندقية آلية عيار - خزينة بداخلها 8 طلقات من ذات العيار) بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

