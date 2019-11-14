مصر | "3 طعنات بالجسم".. مناظرة النيابة لجثة عاطل قتل على يد صديقه بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "3 طعنات بالجسم".. مناظرة النيابة لجثة عاطل قتل على يد صديقه بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة النيابة العامة عن جثة شاب طعن على يد صديقه بسبب الخلاف على المخدرات في منطقة دار السلام وتبين من المناظرة أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر وبها ثلاث طعنات متفرقة بالجسم مما أدت إلى وفاته في الحال.

وأمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، مفاده وقوع جريمة قتل بشارع مصر حلوان الزراعي.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث بقيادة المقدم وسام عطية، رئيس المباحث، والنقيب محمد عبدالحليم، معاون أول القسم، إلى مكان الحادث، وعثر على جثة "م. ع"، وشهرته "بالوظة"، مصابًا بـ3 طعنات.

وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه وعمره 21 سنة، بسبب الخلاف على المخدرات، وبالعرض على اللواء محمد منصور، مدير الأمن، أمر بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.