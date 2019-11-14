مصر | ضبط شخص لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمصر القديمة لقيامه بأعمال حفر بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه والكائن بدائرة القسم.

بالإنتقال أمكن ضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر على (حفرة قطرها "2 متر وعمق 5أمتار، وأدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار بقصد الإتجار غير المشروع بها.