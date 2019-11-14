مصر | من "الحشيش" لـ"الهيروين".. جهود "مكافحة المخدرات" خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الحشيش" لـ"الهيروين".. جهود "مكافحة المخدرات" خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح بمطروح، وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول ).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.. وبحوزته (عدد 5 طربة من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده دائرة قسم شرطة سمنود بالغربية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).



ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.. وبحوزته (عدد 5 طربة من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).