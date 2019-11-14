مصر | من "الحشيش" لـ"الهيروين".. جهود "مكافحة المخدرات" خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الحشيش" لـ"الهيروين".. جهود "مكافحة المخدرات" خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح بمطروح، وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول ).
ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.. وبحوزته (عدد 5 طربة من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).
ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده دائرة قسم شرطة سمنود بالغربية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).
ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.. وبحوزته (عدد 5 طربة من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).
ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).
ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 50 جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام – 2 سلاح أبيض – هاتف محمول).
ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بالإسماعيلية.. وبحوزته (عدد 10 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض - هاتف محمول).
ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بالإسماعيلية.. وبحوزته (عدد 10 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – عدد 80 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى).
ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 120 جرام – 20 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى – سلاح أبيض -هاتف محمول).
ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض - هاتف محمول).
ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنيا بالمنيا.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 45 جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض - هاتف محمول).
ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).
ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.. وبحوزتهما (عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.