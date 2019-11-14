«الداخلية»: أعضاء «القومي لحقوق الإنسان» يزورون سجن شديد الحراسة بجمصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان نزلاء سجن شديد الحراسة بجمصة، وتفقد أعضاء المجلس مرافق السجن (مدرسة السجن وفصول محو الأمية والمكتبة ودروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى والكافتيريا والفرن والمطبخ والمغسلة والعيادات والمستشفى والصيدلية وورشة أعمال النجارة ومعرض المنتجات الزخرفية). كما التقى أعضاء الوفد بعدد من النزلاء وقاموا بالإطلاع على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزلاء، وأوجه الرعاية الصحية، حيث قاموا بتفقد مستشفى السجن وما يضمه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية الكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية، كما ناقشوا عددا من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، والذين أشادوا بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم وحسن معاملة إدارة السجن لهم. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته. زيارة سجن جمصة زيارة سجن جمصة

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