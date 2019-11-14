شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين وائل رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة حلوان.. وعلي السيد نائبًا لها بالتزكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وبإشراف الدكتور حسام رفاعى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، انتهاء جولة انتخابات الأمناء ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة بانتخابات الاتحادات الطلابية 2019-2020، وذلك وسط أجواء تتسم بالشفافية والحيادية وإقبال شديد من الطلاب.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة النتائج بفوز الطالبة نرمين وائل، الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال، بمنصب رئيس الاتحاد بالجامعة بالتزكية، ونائب رئيس الاتحاد الطالب على السيد بالفرقة الرابعة بكلية الطب بالتزكية.

وتشكلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من الدكتور حسام رفاعي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رئيسا للجنة العليا، والدكتور جمال شكرى، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، عضوا، والدكتور السيد العربي، المستشار القانوني لرئيس الجامعة، عضوا، وراشد محمد عصام، مدير عام إدارة رعاية الشباب، عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد، طالبة بكلية الطب، عضوا، والطالب عبدالرحمن محمد، طالب بكلية التجارة وإدارة الأعمال، عضوا.