شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن موعد مسابقة تعيين مهندسين جدد (التخصصات وطريقة التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة سكك حديد مصر اطلاق اختبارات مسابقة المهندسين رقم (1) لعام 2019 لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين 150 مهندسا تخصصات (ميكانيكا وكهرباء وإلكترونيات واتصالات ومدني وعمارة) اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

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وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الخميس- أن الاختبارات ستجرى بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمركز تقييم القدرات والمسابقات بشارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، لافتة إلى ضرورة حضور المتقدمين للاختبارات قبل الموعد المحدد بساعة لتسجيل البيانات.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام المتقدمين بالحضور ببطاقة رقم قومي سارية ولا يسمح بالدخول بدونها، كما لن يتم السماح بالدخول بالهاتف المحمول أو التخلف عن الموعد المحدد لكل تخصص طبقا للجدول الموضوع.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات أخرى يتم الرجوع إلى المنطقة والمكان الذي تم تقديم الأوراق به.