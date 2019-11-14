شكرا لقرائتكم خبر عن «معلومات الوزراء» يعقد ورشة حول «الهجمات السيبرانية وأثرها على الأمن القومي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الخميس، ورشة عمل تحت عنوان «الهجمات السيبرانية وأثرها على الأمن القومي»، بحضور ومشاركة واسعة لعدد كبير من ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، ومديري مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على مستوى المحافظات والوزارات والهيئات الحكومية، بمقر المركز بالهرم.

وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ورشة العمل تأتي في إطار الاهتمام المتزايد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لدعم قنوات التواصل بينه وبين جميع الوزارات والجهات الحكومية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن رفع الوعي بدواوين عموم الوزارات والمحافظات بأهمية أمن المعلومات وخطورة الهجمات الإلكترونية وهو ما يتماشى في الوقت نفسه مع توجه الدولة المصرية في الوقت الراهن نحو التحول للمجتمع الرقمي.

وشدد «الجوهري» على أهمية الأمن المعلوماتي، مشيراً إلى أنه أصبح أمراً ضرورياً في جميع دول العالم لاسيما في ظل ما يشهده العالم حالياً من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية ‏المتعددة، وهو ما يفرض علينا جميعاً ضرورة التعامل معها ومواجهتها، مضيفاً أن الدولة تسعى لاحتلال مكانة متقدمة ‏في مؤشرات الأمن السيبراني والعديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن المعلوماتي.

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وأضاف «الجوهري» أن ورشة العمل تأتي أيضاً في إطار رؤية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتطوير الاستراتيجية وخطط العمل ونقل الخبرات التي يمتلكها في هذا المجال إلى مراكز المعلومات على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق الحماية الكاملة للمعلومات والبيانات ومواجهة أي هجمات إلكترونية محتملة، وحرصاً في الوقت نفسه على توطيد علاقات التعاون بين المركز ومؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية انطلاقاً من إيمان الأطراف المشاركة بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة وبعضها البعض، والذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة.

كما شدد على أهمية رفع الوعى المجتمعي بالمخاطر المتصاعدة للهجمات السيبرانية التي تستهدف أنظمة المعلومات مع التركيز على المخاطر التي تؤثر على شبكات البنية التحتية وانعكاساتها على الأمن القومي، وخلق ثقافة الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سعياً لتحقيق مجتمع رقمي آمن.

من جهته، أكد اللواء عصام خضر، مدير قطاع موارد البيانات بالمركز، أن الورشة تسعى للتعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره في الأمن القومي، فضلاً عن مناقشة مخاطر التعامل مع الأجهزة الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، بجانب تسليط الضوء على مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر في تكنولوجيا وأمن المعلومات، وأخيراً أهمية وجود بنية تحتية قوية ومؤمنة من خلال قمر صناعي مصري.

وفي السياق نفسه، أشار «خضر» إلى أهمية الدور الذي تلعبه مراكز معلومات في توفير الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق الربط والتواصل المستمر بين مراكز المعلومات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومركز معلومات مجلس الوزراء بما يضمن التصدي لأي هجمات الكترونية تضر بنظام الأمن المعلوماتي.

وتابع «خضر» أن ورشة العمل تتضمن ثلاث جلسات، حيث تناقش الجلسة الأولى القوانين والتشريعات الخاصة بالأمن السيبراني ويديرها الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما الجلسة الثانية فتسلط الضوء على الهجمات السيبرانية وأثرها على الأمن القومي ويديرها المهندس وليد حجاج الخبير في أمن المعلومات، وأخيراً جلسة ثالثة وختامية للحديث عن القمر الصناعي المصري «طيبة 1» واستخداماته في تحقيق الاتصالات المؤمنة، ويديرها اللواء محمد لبيب مدير شركة نظم المعلومات الفضائية.