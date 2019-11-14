جهاز المنيا الجديدة ينظم دورات تدريبية للارتقاء بالمستوى الوظيفي للعاملين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، تنظيم دورات تنمية بشرية بمقر الجهاز، شملت غالبية الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية، للارتقاء بالمستوى الوظيفي، وكذا بناء موظف قادر على مواجهة التحديات للحفاظ على ما تم إنجازه من مشروعات بالمدينة.

وقال «مصطفى» إن مثل هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار حرص الجهاز على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على سرعة الإنجاز في العمل، موضحاً أن «الاستثمار لا يتركز فقط في الخدمات التي نقدمها، ولكن يمتد إلى الاستثمار الأهم وهو الاستثمار في زيادة خبرات العاملين المتميزين، الذين نضع على عاتقهم صناعة المستقبل وتطوير المدينة».

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يأتي ذلك في إطار العمل على تطوير العنصر البشرى وتطوير مبدأ إدارة الذات، واستمراراً في التأهل للمرحلة القادمة التي تحمل في طياتها كثيراً من التحديات تستوجب مزيداً من الاهتمام لإحداث تغيير جذري على المستوى المهني والشخصي لتحقيق التقدم والإنجاز على صعيد العمل بجهاز المدينة.

جهاز المنيا الجديدة ينظم دورات تدريبية للارتقاء بالمستوى الوظيفي للعاملين

جهاز المنيا الجديدة ينظم دورات تدريبية للارتقاء بالمستوى الوظيفي للعاملين