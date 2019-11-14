فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز تعويض الصيام للحامل بالكفارة فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على سؤال أحد متابعى الصفحة والذى جاء بعنوان:"هل يجوز تعويض الصيام للحامل بالكفارة فقط؟". وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "لا يجوز تعويض الصيام للحامل بالكفارة فقط، لأن الحامل كالمريض الذى يرجى شفاؤه". Advertisements وتابع عثمان: "مثال لذلك رجل مرض أو أجرى عملية فى رمضان وكان بحاجة لأخذ أدوية فأفطر هنا يجب عليه قضاء ما فاته من أيام وكذلك الحامل والمرضع عليكى بالقضاء".

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