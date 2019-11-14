شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط يغادر القاهرة عقب مناقشة التصعيد بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار مطار القاهرة الدولى ، اليوم الخميس ، نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، عقب زيارة للقاهرة استغرقت يومين بحث خلالها تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

قالت مصادر بمطار القاهرة، إن نيكولاي ملادينوف غادر علي متن طائرة خطوط الإتحاد المتجهه الي أبو ظبي، وتم إنهاء إجراءات مغادرته عبر استراحة كبار الزوار بالمطار .

وكانت الصحف الأجنبية، وصفت زيارة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى القاهرة بالعاجلة، لوقف التصعيد في غزة، مشيرة إلي أنه لا يزال معقد للغاية وخطر التصعيد كبير .