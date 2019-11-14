شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية تنتهى من المرحلة الثانية من برنامج البابا تواضروس التدريبى بنجاح 89% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية اليوم الخميس، انتهاء أعمال التقييم ببرنامج قداسة البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسى "تراث كنيستنا.. روح وحياة"

وقيمت الكنيسة 260 مدرب من 21 إيبارشية قدموا 242 ورشة عمل، تميز منهم 113 مدرب، وتدرب على أيديهم 2612 اجتاز منهم 2341 الاختبارات التي أجرتها لجان التقييم بنسبة نجاح تجاوزت الـ 89 بالمئة.

وقاد منسقو الـ 21 إيبارشية الفترة الأولى من المرحلة الثانية من المشروع التعليمي المتطور بنجاح وتميز.

وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع 1000 معلم كنسى إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات.

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وتشمل المرحلة فترتين آخريين من المنتظر أن يتم إنجازها خلال فبراير ومارس من العام المقبل.

كانت فعاليات "1000 معلم كنسي" قد بدأت مرحلته الأولى عام 2016 واستمرت لثلاث سنوات، وجاءت تدريبات السنة الأولى تحت عنوان "اعرف" والسنة الثانية "ابحث" بينما تبنت السنة الثالثة شعار "أبدع"، بغية تقديم تعليم كنسي متكامل بعناصره الخمسة وهي: الكتاب المقدس، الليتورچيا، الآبائيات، التاريخ الكنسي، والهوية القبطية.

وتمكن المشروع في مرحلته الأولى من تدريب أكثر من 1000 شخص من قيادات الخدمة في الكنيسة القبطية على المهارات السابق الإشارة إليها.