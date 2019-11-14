شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تشكل فرق للطوارئ للتحرك السريع حال حدوث سيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشكيل فرق للطوارئ للتحرك السريع للاستكشاف فى حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول ووضع خطة للطوارئ، خاصة بأعمال الترصد الحشرى النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض فى الأماكن ذات الأمطار الغزيرة أو السيول. وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى إن فرق الترصد الوبائى نشطة للغاية وتتابع بشكل دقيق خاصة مع هطول الأمطار والسيول فى المناطق المختلفة بسبب تكون المستنقعات التى تخلفها. وأضاف الدكتور علاء عيد أن مصر من الدول الامنة خالية من الامراض الوبائية تماما وبها جهاز وقائى على اعلى مستوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تشكل فرق للطوارئ للتحرك السريع حال حدوث سيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.