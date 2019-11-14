البابا تواضروس يكرم اليوم متدربى مشروع ألف معلم كنسى بالكاتدرائية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الخميس، احتفالية لتكريم المميزين من مدربى الفترة الأولى فى المرحلة الثانية من برنامج قداسة البابا تواضروس الثانى لتطوير التعليم الكنسى "تراث كنيستنا.. روح وحياة"، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وتتزامن الاحتفالية مع الذكرى السابعة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثانى على الكرسى المرقسى. وانتهت الفترة الأولى من المرحلة الثانية والتحق بها 21 إيبارشية وقطاع رعوى بالقاهرة شارك فيها 269 مدرب و 2621 متدرب تابعين لهذه الإيبارشيات. Advertisements ومن المنتظر أن يكرم البابا المميزين من المدربين خلال الاحتفال وكذلك المنسقين الإعلاميين للإيبارشيات المشاركة والذين أداروا عملية التدريب بالمشروع فى مرحلتيه الأولى والثانية. وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ألف معلم كنسى إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات. وتشمل المرحلة فترتين أخريين من المنتظر أن يتم إنجازها خلال الربع الأول من العام المقبل.

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