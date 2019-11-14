شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يعقد اجتماع لمتابعة استعدادات موسم الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماع مع المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الرى والمهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية والمهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى حيث تم استعراض آخر المستجدات في مجال إدارة منظومة توزيع المياه بما يلبي احتياجات المزارعين ومتابعة جهود الوزارة في مجال الاستفادة من حصاد مياه للسيول والأمطار، والإجراءات التى تم وضعها لمتابعة نوة المكنسة.

وأعلنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول، و اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع النوات القادمة، وتحديداً نوة المكنسة التى تعد من أصعب النوات التى تهب فى منتصف نوفمبر على السواحل الشمالية وتستمر لمدة 4 أيام.

قال وزير الرى إنه تم التشديد على كل أجهزة الوزارة باستمرار حالة الاستعداد وكذلك تركيز أعمال الصيانة لكافة منشآت الرى ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات وأعمال التطهير للترع والمصارف.

الجدير بالذكر أنه يوجد منظومة للإنذار المبكر أنشأتها الوزارة للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد اوالمنع من أثارها التدميرية من خلال وحدة التنبؤ بالأمطار التابعة للمركز التنبؤ مسئوله عن تحديد شدة الأمطار المتوقعة علي البلاد دون الإشارة إلى درجات الحرارة ولا حالة البحر، بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتى ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية باعتبار أن الوزارة مسئولة عن توفير اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.