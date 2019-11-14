شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران والبنك الأهلي يوقعان عقود تطوير خدمات التحصيل الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران، عن توقيع عقود مع البنك الأهلي المصري خاصة بتطوير خدمة التحصيل الإلكتروني المقدمة من مصر للطيران لعملائها، وذلك

في إطار سعي اثنين من أكبر الكيانات المصرية في تطوير خدماتهما، وإضافة المزيد من التعاون بين منظومة الطيران والمنظومة المصرفية.

Advertisements

حضر التوقيع يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعمرو عدوي، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأكد عمرو عدوي رئيس القطاع التجاري، أن مصر للطيران تسعى لتطوير الخدمات التي تحقق أكبر استفادة لعملائها وتوفر المزيد من السهولة في مرحلة حجز تذاكر السفر عبر القنوات البيعية المختلفة لمصر للطيران.

وأعرب عدوي عن امتنانه للشراكة الممتدة مع البنك الأهلي المصري في العديد من المجالات، وأنه كان دومًا بمثابة شريك النجاح في العديد من مراحل التطوير الهامة لشركة مصر للطيران خاصة في تلك المرحلة التي تشهد توسعًا في خطوط شبكة مصر للطيران لتمتد إلى آفاق جديدة.