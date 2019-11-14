الرى تنظم ندوة توعية لترشيد المياه للسيدات بمركز شباب فى روض الفرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى بوزارة الرى ندوة توعية مائية لسيدات المناطق الحضرية وربات المنازل بهدف ترشيد استهلاك المياه، بمركز شباب الثورة الحضرى بروض الفرج، فى إطار مواكبة لحملة الكشف المبكر لصحة المرأة .

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات، وأهمية دور المرأة لأسرتها ومجتمعها وتبنى سلوكيات الترشيد الإيجابية .

كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام السيدات بنشر التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

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الجدير بالذكر أن جارى الإعداد لندوات مستوى الجمهورية لمناشدة المرأة المصرية وتفعيل دورها الهام في توعية جموع المواطنين من أجل الحفاظ على ثروتنا المائية وترشيد استخدامها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل.